По словам главы администрации региона, в Северодонецке разрушены или повреждены от 80% до 90% домов.

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Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска получили приказ отходить от Северодонецка на новые позиции. По его словам, в настоящее время городская инфраструктура полностью разбита, так как разрушены или повреждены от 80% до 90% домов.

«Сейчас такая ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях просто для того, чтобы там находиться, не имеет смысла», - сказал Гайдай в эфире телеканала «Дом».

Напомним, «Звезда» показала, как российские военнослужащие возвращают телерадиовещание в населенные пункты Луганской Народной Республики. Работа ведется в боевых условиях. В последние восемь лет телевизионный сигнал в Луганской Народной Республике был неустойчивым.