По имеющейся информации, взрыв произошел в микрорайоне хлопчатобумажного комбината.

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При взрыве в Херсоне погиб начальник Управления молодежи и спорта региона Дмитрий Савлученко.

Точные данные о причинах и обстоятельствах инцидента неизвестны. По имеющейся информации, взрыв произошел в микрорайоне хлопчатобумажного комбината. О личности погибшего сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Ранее стало известно, что ВСУ намеревались устроить массовый расстрел в гостинице с беженцами в Херсоне. Российская сторона успешно предотвратила данный теракт. За его организацией стоял 3-й полк спецназа ССО ВСУ.