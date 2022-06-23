Лавров заявил об отсутствии у Украины своей истории без русского народа

Сергей Лавров пояснил, что Украина пыталась выстраивать суверенитет на отмене своей же истории.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не имеет своей истории без русского народа. Также он сказал, что страны Запада подтолкнули украинскую сторону пойти по этому «скользкому» пути.

Об этом он рассказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. Текст интервью приводится на официальном сайте министерства.

«Украина пыталась выстраивать свой суверенитет на отмене своей истории. У нее нет своей истории без русского народа. Не существует. Они пошли по этому пути. Запад, потирая руками и подталкивая их по этой "скользкой" дороге, поощрял такой подход и концептуальное видение украинского государства», - заявил глава МИД России.

Вместе с тем, министр Лавров сказал, что делалось это из намерений нанести урон как России, так и ее союзникам.

«Лишь бы только делать "больно", как они считали, создавать угрозы, выводить из равновесия Российскую Федерацию, но и наших ближайших союзников тоже, как выясняется в последние годы», - отметил Сергей Лавров.

Немногим ранее министр иностранных дел Лавров провел переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. В зале Министерства иностранных дел Ирана им удалось обсудить ядерную сделку и противостояние санкциям.

Также были обсуждены перспективы совместных проектов в области транспорта и энергетики и расширение торговых связей в условиях экономической блокады со стороны Запада.