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Пентагон раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Алиса Краузе
00:24 24.06.2022
В новый пакет американской помощи Киеву войдут четыре HIMARS и 36 тысяч снарядов.
Пентагон раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
© Фото: Sgt. James Hobbs Keystone Press Agency Globallookpress
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В оборонном ведомстве США перечислили, что войдет в очередной пакет помощи Киеву из Вашингтона. В числе вооружения и техники, стоимость которых в общей сумме составит 450 миллионов долларов, на Украину отправятся четыре системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, украинские военнослужащие получат две тысячи пулеметов, 1,2 тысячи гранатометов, 36 тысяч артиллерийских снарядов. Также Соединенные Штаты направят через океан 18 тактических автомобилей, 18 патрульных катеров, запчасти и иное оборудование.

Ранее в Пентагоне отмечали, что переговоры являются логичным вариантом развязки ситуации на Украине. При этом американская сторона полагает, что в дальнейшем не исключена эскалация конфликта.

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