Группировка сил ТОФ вернулась во Владивосток после учения в дальней морской зоне

Учения проводились в период с 3 по 10 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца в соответствии с планом подготовки сил ТОФ на 2022 год.

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Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач в рамках планового учения в дальней морской зоне (ДМЗ). Сначала в главную базу Тихоокеанского флота зашли корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», затем корабль управления «Маршал Крылов» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Учения проводились в период с 3 по 10 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца в соответствии с планом подготовки сил ТОФ на 2022 год.

В финальной части учения корабельные поисково-ударные группы, действовавшие в акватории Тихого океана на значительном удалении друг от друга, отработали противолодочные действия. Во время практической части учения экипажи кораблей отразили атаки условного противника с моря и с воздуха, действуя каждый в своем секторе и выполнив стрельбы из артустановок по целям, которые имитировали самолеты и надводные корабли «врага».

При этом все принимавшие участие в учениях корабли активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые осуществляли постановку гидроакустических буев в районах предполагаемого действия субмарин «противника», были задействованы для обнаружения подлодок с аэродромов Приморского и Камчатского края.

В общей сложности в ходе учения было выполнено более 300 боевых упражнений, 170 из которых - с практическим применением оружия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов