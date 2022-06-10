Оборона с моря и неба: в Тихом океане завершилось учение группировки сил ТОФ в дальней морской зоне

За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 их которых проводились с практическим применением оружия.

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Группировка сил российского Тихоокеанского флота (ТОФ) завершила выполнение задач в рамках планового учения в дальней морской зоне. В финальной части учения корабельные поисково-ударные группы, действовавшие в акватории Тихого океана на значительном удалении друг от друга, отработали противолодочные действия. Фрегат «Маршал Шапошников», большие и малые противолодочные корабли и корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота.

Для обнаружения подлодок были задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н с аэродромов Приморского и Камчатского краев. Они осуществили постановку гидроакустических буев в районах предполагаемого действия субмарин «противника». С палуб боевых кораблей для выполнения поисковых действий вылетали противолодочные вертолеты Ка-27. Для поражения обнаруженных субмарин надводными кораблями применялось практическое противолодочное оружие.

Далее корабли в составе тактических групп отработали организацию коллективной противовоздушной обороны с выполнением серии стрельб из артиллерийских установок А-190 и АК-630М. Тактический фон в этом эпизоде учения обеспечивали истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Кульминацией «морского боя» стала отработка практических действий экипажей по нанесению высокоточным оружием морского базирования удара по отряду кораблей условного противника. Моряки отработали весь алгоритм действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.

Всего в ходе учения выполнено более 300 боевых упражнений, 170 из которых с практическим применением оружия. В учении группировки сил ТОФ были задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов.

Плановые учения группировки сил Тихоокеанского флота начались 3 июня. Тренировка проводилась под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов