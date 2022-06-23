В Подмосковье полыхает склад на площади 2400 «квадратов»

По предварительным данным, в результате возгорания пострадавших нет.

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В городе Электроугли в Подмосковье произошел пожар на территории бывшего завода «Электроугли». Отмечается, что горит складское помещение с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания достигла 2400 квадратных метров.

«23.06.2022 в 06.58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, город Электроугли, улица Центральная, дом 116», - сообщили в МЧС по Подмосковью.

По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Для тушения огня, добавили в спасательном ведомстве, привлекли 17 единиц техники, 55 человек, из которых 16 - от МЧС, а также пять единиц техники.

Ранее в Сергиевом Посаде загорелся склад оптико-механического завода. Очевидцы публикуют кадры возгорания, на которых видно как полыхает склад на территории завода.