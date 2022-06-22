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В Калининграде назвали три способа решения проблемы транзита через Литву

Алексей Курильченко
18:46 22.06.2022
Решить проблему транзита можно изменением санкционных документов, считает Алла Иванова.
В Калининграде назвали три способа решения проблемы транзита через Литву
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила о трех возможных вариантах решения вопроса транзита через Литву. Они предусматривают внесение изменений в санкционные документы.

«Решений может быть несколько, это скорее технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причем в разных вариантах. Первый - это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций», - заявила Иванова журналистам.

Второй вариант - убрать из статей санкционного документа уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

«Третий вариант, самый очевидный, - без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», - отметила Иванова.

Ранее глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в качестве одной из ответных мер на ограничение транзита в Калининградскую область обсуждается возможность отключения Литвы от общей системы электроснабжения путем разрыва энергетического кольца БРЭЛЛ.

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