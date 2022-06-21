В NYT задумались, воюют ли США на Украине

Автор материала заявила, что в американском обществе стали неуверенными в значении слова «война».

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В американской прессе стали задаваться вопросом: какое все-таки участие принимают Соединенные Штаты в конфликте на Украине.

Так, в статье для The New York Times журналист, научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан анализирует заявления властей США по мере развития конфликта. Она пишет, что их риторика видоизменялась с течением времени.

«В марте целью США было помочь Украине защитить себя. Но к концу апреля это было уже как "ослабленная Россия"», - пишет она в своей статье.

Также Кристиан отмечает, что в одном американские власти были последовательны - «Америка не вступит в войну с Россией из-за Украины».

Журналист перечисляет вооруженные конфликты по всему миру, к которым Соединенные Штаты «приложили свою руку». Это и войны в Сомали, Нигере и даже Йемене, в котором США помогали Саудовской Аравии боеголовками своего производства, а также выбирать цели, руководствуясь указаниями американцев.

В конце материала автор задается вопросом: «воюем ли мы на Украине?».

«Если мы до сих пор избегали называть это войной и можем продолжать это делать, - может быть, это только потому, что мы стали так неуверенны в значении этого слова», - подытожила автор статьи Бонни Кристиан.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что проводимая спецоперация подтвердила, что Украина стала базой для военно-биологических программ США. По его словам, доказательную базу уже удалось собрать, а фиксация и суммирование новых преступлений Вашингтоном и Киевом в настоящий момент продолжаются.