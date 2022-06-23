Жителям Херсонской области выдали 217 тонн гумпомощи с начала июня

Кроме того, за получением гуманитарной помощи, медицинскими и юридическими консультациями обращаются от пятисот до полутора тысяч горожан и приезжих.

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С начала июня жителям Херсонской области сотрудниками и волонтерами херсонского Центра гуманитарной помощи было выдано 217 тонн продуктов и предметов первой необходимости. В Центр в течение месяца за помощью обратились свыше 15 тысяч человек.

Более того, отмечается, что за получением гуманитарной помощи, медицинскими и юридическими консультациями обращаются от пятисот до полутора тысяч горожан и приезжих ежедневно. Также более тысячи безработных жителей Херсона сообщили о желании устроиться на работу, граждане уже подали соответствующие анкеты на соискание вакансий в Центр.

Вместе с тем волонтеры Центра оказывают гуманитарную помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют возможности добраться до пункта выдачи самостоятельно. Так, уже порядка тысячи человек получили необходимую адресную помощь.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что референдум о вхождении в состав Российской Федерации может состояться уже в этом году. По словам представителя властей, конкретные сроки пока не определены, но «референдум <...> планируется на осень».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.