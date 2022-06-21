Власти Херсонской области заявили, что референдум о вхождении в состав РФ может пройти осенью

Для этого, по словам властей региона, уже проводится подготовка, решаются организационные вопросы.

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Власти Херсонской области сообщили, что референдум о вхождении в состав Российской Федерации может состояться уже в этом году. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По словам представителя властей, конкретные сроки пока не определены, но «референдум <...> планируется на осень». Он указал на то, что подготовка к референдуму уже началась.

«Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», - рассказал он в комментарии РИА Новости.

Стремоусов добавил, что в Херсонской области уже ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия. Параллельно открываются предприятия и запускается банковская система. Также производится выплата социальных пособий, пенсий и зарплат в рублях.

Ранее сообщалось о подаче первыми 50 гражданами заявок на получение паспортов РФ в Херсонской и Запорожской областях. Первое подразделение Федеральной миграционной службы России было открыто в Мелитополе.