ООН сменила международное название Турции

Глава МИД Турции отметил, что республика видит в смене названия «повышение престижа страны на международной арене».

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Организация Объединённых Наций удовлетворила обращение Турции об изменении названия республики во всех официальных документах. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», - приводят его слова РИА Новости.

Официальный представитель подчеркнул, что изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей. Дюжаррик добавил, что короткий вариант названия государства теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. В связи с нововведениями в алфавитном порядке, по словам пресс-секретаря, никаких изменений не произойдет.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что новый вариант написания названия республики был выбран в рамках принятых Анкарой мер, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости заключить с Финляндией и Швецией письменное соглашение о прекращении странами поддержки терроризма перед тем, как обсуждать возможность вступления государств в Североатлантический альянс. По словам дипломата, в Анкару в ближайшее время прибудут делегации двух стран.