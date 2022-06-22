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Вне очереди: каковы мнения в ЕС относительно принятия в союз Украины

Марина Крижановская
Кристина Пастушкова
00:14 22.06.2022
Некоторые страны годами «стоят в очереди» на получение статуса кандидата в члены большой европейской семьи, а вот в отношении некоторых «новичков» - решения могут быть приняты уже в ближайшие недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum Globallookpress
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«Увидимся в ЕС!», «Мы - Европа», «Свободу Саакашвили!» - с такими лозунгами в Грузии прошли массовые протесы. Самая крупная акция состоялась в Тбилиси. Движение в центральных районах города было парализовано.

Тысячи демонстрантов обвиняли власти в несостоявшейся евроинтеграции. Так, на прошлой неделе Еврокомиссия  рекомендовала не предоставлять стране статус кандидата. Тогда как Молдавии и Украине «дали зеленый свет».

Вопрос о вступлении Грузии в Евросоюз рассматривается с 2016-го года. Но у страны не получается обрести статус кандидата. В Еврокомиссии считают, что грузинским властям не хватает политической зрелости.

«Эти люди показывают свое недовольство тем, как правительство отнеслось к процессу подачи заявки в Европейский Союз. Правительство провалило реформы, не справилось, и в результате мы отстали от Украины и Молдавии»,- заявил на митинге бывший министр иностранный дел Грузии Серги Капанадзе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Грузия показывает те же устремления и потенциал, что Украина и Молдавия». По ее словам, в ЕС якобы видят «рыночную ориентацию экономики с сильным частным сектором». Но этого недостаточно.

«Чтобы добиться успеха, Грузия теперь должна политически объединиться, чтобы проложить четкий путь к структурным реформам. Вот почему мы рекомендуем Совету предоставить Грузии перспективу оказаться в ЕС и оценить, насколько Грузия соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата», - сообщила глава Еврокомиссии.

Другое дело - с Украиной и еще некоторыми странами. Так, на повестке дня - принятие Турции, стран Западных Балкан и Молдавии. Украинская вопрос уже на этой неделе получит официальное решение Еврокомиссии о присвоении стране статуса кандидата. Власти страны подали заявку на вступление в европейское объединение в конце февраля 2022 года по ускоренной процедуре.

Подробнее узнать о том, какие настроения витают в большой европейской семье относительно возможности Украины стать кандидатом на члены в Евросоюз, каковы ее шансы и почему Турция, спустя 25 лет, до сих пор не член евросообщества - в материале Кристины Пастушковой.

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