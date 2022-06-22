В стране и мире В СВР сообщили, что католическая церковь Польши намерена поглотить Львовскую архиепископию Алексей Курильченко Сергей Нарышкин отметил, что «под церковными сводами Украины польские шаги становятся все слышнее». © Фото: Christian Handl, imageBROKER, Globallookpres Читайте нас на: Католическая церковь Польши обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии католической церкви на Украине. Об этом сообщили в российской Службе внешней разведки. «Как стало известно, в Конференции польских епископов - центральном органе управления католической церкви в Польше - всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине», - цитирует ТАСС сообщение СВР. Польская церковь, по данным СВР, планирует в дальнейшем отредактировать соглашения Варшавы и Ватикана, которые запрещали деятельность польских церковников вне территории страны. «Польские шаги все отчетливее слышны не только в коридорах украинских государственных институтов, но и под церковными сводами», - заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Ранее Украинская православная церковь приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости. Кроме того, Собор также выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно специальной военной операции России по защите республик Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика