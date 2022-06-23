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Храбры, честны, мужественны: командующий ЦВО наградил военных РФ, отличившихся в ходе СВО

05:01 23.06.2022
Военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и Жукова, знаки «За заслуги».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды, знаки отличия и ценные подарки военнослужащим.

Награды получили военные, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации. Награждение проходило в Луганской Народной Республике у подножия легендарного памятника майору Алексею Еременко.

Церемония прошла под гулом артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны. В числе награждаемых - танкисты, артиллеристы, разведчики и военные медики. Военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и Жукова, знаки «За заслуги».

Генерал-полковник Лапин обратился к награждаемым бойцам. Командующий сказал, что каждый достоин высокой награды, поскольку «дивизия - гвардейская, танковая - идет на острие Победы» для выполнения всех поставленных задач..

«Товарищи гвардейцы! Сегодня мы чествовали лучших танкистов - героев нашего Отечества. Каждый из вас достоин высокой государственной награды, потому что именно ваша дивизия - гвардейская, танковая - идет на острие Победы, для того чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи», - заявил командующий ЦВО Лапин.

Генерал-полковник поблагодарил за службу и пожелал бойцам дальнейших успехов, а также возвращения домой.

«Ваши имена вписываются золотыми буквами в историю великого Отечества - России. Поэтому вам желаю дальнейших боевых успехов  и возвращения домой живыми и здоровыми. Спасибо вам за службу  и спасибо вам за то, что вы храбры, стойки, мужественны и честно выполняете свой воинский долг», - подытожил он.

Ранее «Звезда» рассказала историю спасения танкиста от ВСУ жительницей Донецкой республики. Для танкиста Евгения Донченко она - как вторая мать. Первая подарила жизнь, а эта спасла.

Танк, в котором Евгений был механиком-водителем, первым ворвался в Волноваху, занятую украинскими националистами.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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