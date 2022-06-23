Армия Армия Армия

Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ

Павел Кольцов
Алиса Краузе
00:58 23.06.2022
Смелая женщина укрыла у себя в доме танкиста, оказавшегося практически безоружным в тылу врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Светлана Васильевна зовет его просто Женя, он ее - тетя Света. Для танкиста Евгения Донченко она как вторая мать: первая подарила жизнь, а эта спасла, когда танк, в котором Евгений был мехводом, первым ворвался в Волноваху, занятую украинскими националистами.

В конце февраля в центре Волновахи завязался ожесточенный бой. Танк Т-72 Донецкой народной республики получил несколько прямых попаданий из РПГ и танков противника. Механик-водитель решил уводить горящую машину с поля боя.

Он смог проехать еще около километра, выбрал улицу потише и остановил танк. Командир машины и наводчик погибли. Когда механик выбрался из танка, то понял, что оказался в тылу противника.

«Страшно, адреналин. Сердце билось, слезы. Боялся, что сейчас меня буквально за минуту схватят, начнут убивать меня, пытать, издеваться. Ну я взял автомат, побежал. По дороге понял, что я бегу без патронов. Мне просто пришлось бежать», - объяснил танкист.

Плутал по незнакомым улицам. Бежал то в одну сторону, то в другую. Еще немного, и он наверняка бы попался.

«Я подошла к окну, наложила себе салат и увидела мальчишку, который на улице там бегал», - рассказала местная жительница Светлана.

Светлана Васильевна единственная на всей улице открыла незнакомому парню с автоматом калитку.

«Он зашел и начал рассказывать, что вот он танкист, что его подбили, его команда погибла вся. Я его начала успокаивать: не переживай, успокойся, выдохни. Дала ему воду. Он начал умываться, успокаиваться», - описала Светлана.

Украинские военные к тому времени уже нашли танк и искали одного из членов экипажа. Чем рискует, Светлана Васильевна понимала, но парня не выдала.

«Я тогда не думала об этом. Просто вижу: ребенок напуганный, ну куда ты его денешь... С детства приучали, что если человеку плохо, надо помочь. Когда уже поняла, что он еще и танкист. Ну, далеко не убежит явно, расстреляют», - поделилась женщина.

Форму и автомат спрятал. Хозяйка нашла гражданскую одежду. В ее доме танкист укрывался 12 дней, на улицу не выходил.

«Максимум я выходил на веранду. Занести дрова, порубить их потихонечку, окна забивать. Тетя Света с улицы заходила, поддерживала палки, а я изнутри молочу стою», - подметил Евгений.

Возможности добраться до своих не было. Кругом шли ожесточенные бои. В дом несколько раз прилетали снаряды. Евгений заделывал выбитые окна шлакоблоками.

«Чуть потише становится, я цемент мешал, шлакоблоки носил. Арматуру тетя Света занесла и мы потихонечку, один ряд за другим, три ряда выложили», - добавил военнослужащий.

На доме живого места не осталось. Во время обстрелов находиться в комнатах было опасно. Подвала в доме нет: прятались в небольшой технической яме.

Когда Волноваха была освобождена российскими военными и бойцами Народной милиции, Евгений наконец попал к своим. За тот бой он получил звание Героя ДНР и медаль «За отвагу».

Продолжает службу механиком-водителем в танковом экипаже. Светлана Васильевна тоже получила медаль от Донецкой народной республики. Хранит в коробочке, носить не привыкла. Это ее первая и пока единственная награда, хотя, как говорит женщина, может не последняя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:58 Армия
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
21:11 Армия
Видео
«Это близко физически»: участники концерта «В сердце матери» рассказали истории родных-фронтовиков
21:34 Армия
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
19:20 Армия
Видео
Не упустить ни одной цели: кадры работы «Ураганов» по позициям ВСУ
17:02 В стране и мире
Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-30 в Якутии
Популярное
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.