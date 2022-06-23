Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ

Смелая женщина укрыла у себя в доме танкиста, оказавшегося практически безоружным в тылу врага.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Светлана Васильевна зовет его просто Женя, он ее - тетя Света. Для танкиста Евгения Донченко она как вторая мать: первая подарила жизнь, а эта спасла, когда танк, в котором Евгений был мехводом, первым ворвался в Волноваху, занятую украинскими националистами.

В конце февраля в центре Волновахи завязался ожесточенный бой. Танк Т-72 Донецкой народной республики получил несколько прямых попаданий из РПГ и танков противника. Механик-водитель решил уводить горящую машину с поля боя.

Он смог проехать еще около километра, выбрал улицу потише и остановил танк. Командир машины и наводчик погибли. Когда механик выбрался из танка, то понял, что оказался в тылу противника.

«Страшно, адреналин. Сердце билось, слезы. Боялся, что сейчас меня буквально за минуту схватят, начнут убивать меня, пытать, издеваться. Ну я взял автомат, побежал. По дороге понял, что я бегу без патронов. Мне просто пришлось бежать», - объяснил танкист.

Плутал по незнакомым улицам. Бежал то в одну сторону, то в другую. Еще немного, и он наверняка бы попался.

«Я подошла к окну, наложила себе салат и увидела мальчишку, который на улице там бегал», - рассказала местная жительница Светлана.

Светлана Васильевна единственная на всей улице открыла незнакомому парню с автоматом калитку.

«Он зашел и начал рассказывать, что вот он танкист, что его подбили, его команда погибла вся. Я его начала успокаивать: не переживай, успокойся, выдохни. Дала ему воду. Он начал умываться, успокаиваться», - описала Светлана.

Украинские военные к тому времени уже нашли танк и искали одного из членов экипажа. Чем рискует, Светлана Васильевна понимала, но парня не выдала.

«Я тогда не думала об этом. Просто вижу: ребенок напуганный, ну куда ты его денешь... С детства приучали, что если человеку плохо, надо помочь. Когда уже поняла, что он еще и танкист. Ну, далеко не убежит явно, расстреляют», - поделилась женщина.

Форму и автомат спрятал. Хозяйка нашла гражданскую одежду. В ее доме танкист укрывался 12 дней, на улицу не выходил.

«Максимум я выходил на веранду. Занести дрова, порубить их потихонечку, окна забивать. Тетя Света с улицы заходила, поддерживала палки, а я изнутри молочу стою», - подметил Евгений.

Возможности добраться до своих не было. Кругом шли ожесточенные бои. В дом несколько раз прилетали снаряды. Евгений заделывал выбитые окна шлакоблоками.

«Чуть потише становится, я цемент мешал, шлакоблоки носил. Арматуру тетя Света занесла и мы потихонечку, один ряд за другим, три ряда выложили», - добавил военнослужащий.

На доме живого места не осталось. Во время обстрелов находиться в комнатах было опасно. Подвала в доме нет: прятались в небольшой технической яме.

Когда Волноваха была освобождена российскими военными и бойцами Народной милиции, Евгений наконец попал к своим. За тот бой он получил звание Героя ДНР и медаль «За отвагу».

Продолжает службу механиком-водителем в танковом экипаже. Светлана Васильевна тоже получила медаль от Донецкой народной республики. Хранит в коробочке, носить не привыкла. Это ее первая и пока единственная награда, хотя, как говорит женщина, может не последняя.