Ядерная сделка и противостояние санкциям: что Лавров обсудил на встрече с главой МИД Ирана

Главы дипломатических ведомств обсудили перспективы совместных проектов в области транспорта и энергетики, а также расширение торговых связей в условиях экономической блокады со стороны Запада.

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В зале министерства иностранных дел Ирана сегодня собрались российские и местные СМИ. В соседнем помещении состоялись переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Главы дипломатических ведомств обсудили перспективы совместных проектов в области транспорта и энергетики, а также расширение торговых связей в условиях экономической блокады со стороны Запада. Местные газеты сегодня буквально пестрили заголовками «Россия и Иран вместе будут противостоять западным санкциям».

Незадолго до этого Лавров провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которой отметил, что в настоящее время Россия адаптируется к новым реалиям, складывающимся в результате эгоистичной политики Запада.

«У всех стран, которые испытывают на себе влияние эгоистичной линии США и сателлитов, возникает необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных коллег», - указал глава МИД РФ.

Иран находится под санкциями более 40 лет, и за это время в стране удалось наладить и собственное производство во многих сферах, и параллельный импорт. По мнениям экспертов, совместная работа России и Ирана в этом направлении будет эффективной для обеих сторон.

Помимо укрепления двустороннего сотрудничества Лавров и Абдоллахиан затронули перспективы возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Переговоры по данной теме в настоящее время находится на паузе из-за разногласий с США. Кроме того, на повестке дня - текущая ситуация на Украине.