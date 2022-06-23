В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пилотный проект: как москвичи получают льготные лекарства в коммерческих аптеках

Игнат Далакян
22:41 23.06.2022
Люди могут брать препараты по электронным рецептам в коммерческих аптеках, при этом, выбирают конкретного производителя и доплачивают лишь разницу в цене.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Новый способ получения льготных лекарств стал стал доступен жителям Москвы. Люди могут брать препараты по электронным рецептам в коммерческих аптеках. При этом выбирают конкретного производителя и доплачивают лишь разницу в цене.

Таким образом, можно сэкономить до половины стоимости. Треть льготников пользуются такой возможностью.

К пилотному проекту - он начал работать с начала года - присоединились более 350-ти частных аптек. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ситуация с поставками лекарств в Российскую Федерацию оценивается как стабильная. В ведомстве также отметили, что повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:05 Армия
Видео
Шойгу пригласил Казахстан на форум «Армия» и конференцию по безопасности
23:24 В стране и мире
Лавров заявил об отсутствии у Украины своей истории без русского народа
21:40 Армия
МО РФ: боевики «Азова»* совместно с репортерами CNN готовят новую провокацию в Одессе
19:23 Армия
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
15:52 Армия
Видео
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом и важнейшим стратегическим партнером
Популярное
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Видео
Опубликованы кадры последних минут жизни Шатунова
В России поблагодарили Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.