Пилотный проект: как москвичи получают льготные лекарства в коммерческих аптеках

Люди могут брать препараты по электронным рецептам в коммерческих аптеках, при этом, выбирают конкретного производителя и доплачивают лишь разницу в цене.

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Новый способ получения льготных лекарств стал стал доступен жителям Москвы. Люди могут брать препараты по электронным рецептам в коммерческих аптеках. При этом выбирают конкретного производителя и доплачивают лишь разницу в цене.

Таким образом, можно сэкономить до половины стоимости. Треть льготников пользуются такой возможностью.



К пилотному проекту - он начал работать с начала года - присоединились более 350-ти частных аптек. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ситуация с поставками лекарств в Российскую Федерацию оценивается как стабильная. В ведомстве также отметили, что повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился.