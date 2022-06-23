В Росздравнадзоре заявили, что ситуация с поставками лекарств в РФ оценивается как стабильная

В ведомстве также отметили, что повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился.

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Ситуация с поставками лекарств в Российскую Федерацию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения под председательством замруководителя Дмитрия Пархоменко состоялось рабочее совещание с представителями оптовых фарморганизаций.

«Иностранные производители в поставках препаратов не отказывают. Всеми участниками рынка продолжается работа по выстраиванию новых логистических цепочек. Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился», - говорится в сообщении ведомства.

Также в Росздравнадзоре отметили стабилизацию платежей аптеками за полученный товар и сокращение значительной дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с избыточной ликвидностью в указанный период.

Ранее Федеральная таможенная служба Российской Федерации упростила процедуру ввоза критически важных товаров для того, чтобы снизить воздействие санкций Запада. Глава ведомства Владимир Булавин на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным сообщил, что ФТС обнулило ввозные таможенные пошлины более чем на одну тысячу категорий товаров.