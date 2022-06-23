МО РФ: националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова

В частности, в Дружковке ДНР на территории школы боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО.

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Украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы № 8 (ул. Богдана Хмельницкого) боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась; в Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища № 64 (ул. Пушкина) дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия; в Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Академика Павлова) украинские националисты оборудовали огневые позиции. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в 30-й мехбригаде Вооруженных сил Украины осталось менее 50 процентов личного состава. Также в 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ уничтожены 150 человек личного состава и еще 450 военных числятся ранеными.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов