Согласно заявлению МО РФ, в Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов»*.

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Боевики националистического батальона «Азов»* совместно с репортерами новостного канала CNN готовят новую провокацию в Одессе. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов»*. Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий», - заявил представитель МО РФ.

В Минобороны России предупредили так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о поражении 26 пунктов управления ВСУ за сутки ракетными войсками и артиллерией Российской Федерации. В МО РФ уточнили, что в числе пораженных объектов был украинский взвод 155-мм гаубиц М777 производства США на острове Кубанский.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов