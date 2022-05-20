Предметы Фаберже вернулись в Россию после выставки в Лондоне

Среди экспонатов были девять предметов из фондов Музеев Московского кремля и три экспоната из Эрмитажа.

© Фото: Ольга Любимова Telegram

Четырнадцать предметов вернулись в российские музеи из Лондона, где экспонировались на выставке ювелира Карла Фаберже. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Четырнадцать предметов Фаберже вернулись с выставки, посвященной творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, которая проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне», - сообщила она.

Предметы были представлены на выставке «Фаберже в Лондоне. От романтики до революции». Среди экспонатов были девять предметов из фондов Музеев Московского кремля, три экспоната из Эрмитажа, по одному предмету из музеев-заповедников «Петергоф» и «Павловск», уточнила она.

Ранее Любимова сообщила, что картины русских художников-авангардистов вернулись в РФ после выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» из Южной Кореи. После необходимых процедур работы доставлены в региональные музеи.