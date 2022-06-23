Марочко: украинские военные сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка

По его словам, наряду с обычными военными сдаются и представители праворадикальных сил.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что многие украинские военные у Лисичанска и Северодонецка сдаются в плен. Сдаются, как он отметил, и обычные военные, и представители праворадикальных сил.

«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», – поделился он в эфире Первого канала.

Также Марочко добавил, что к 16:00 23 июня ему доложили о двух сдачах в плен по десять человек.

Ранее в ЛНР заявили о перекрытии трасс для отступления украинских войск в Лисичанске.

Также Марочко рассказал о темпах продвижения НМ ЛНР и ВС РФ. Он сказал, что участок Горское-Золотое практически освобожден от украинских войск.