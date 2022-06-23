Темпы поражают: в ЛНР рассказали об успехах зачистки котла Горское-Золотое

По слова офицеры НМ ЛНР Андрея Марочко, на участке местности Горское-Золотое практически ликвидирована украинская группировка войск. Осталось освободить два населенных пункта - Горское и Золотое-1.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал «Звезде» о зачистке образовавшегося в районах населенных пунктов Горское и Золотое котла, внутри которого находятся окруженные украинские войска.

«Если мы сейчас говорим о том окружении, в котором оказалась украинская группировка в населенных пунктах Горское и Золотое, то могу сказать, что сейчас у них весьма затруднительное положение. Потому что те темпы, которые сейчас показывают военнослужащие и российской армии, и наши военнослужащие, они просто поражают», - заявил Марочко.

По его словам, темпы продвижения войск России и ЛНР удивляют даже опытных людей, которые давно служат в Народной милиции.

Марочко добавил, что на участке местности Горское-Золотое практически ликвидирована украинская группировка войск. Осталось освободить два населенных пункта - Горское и Золотое-1.

«Остальные пункты освобождены и находятся под нашим контролем. Естественно, мы там гоняем по посадкам тех недобитков, которые не пожелали сдаться в плен», - заметил Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что осталось совсем немного, чтобы можно было сказать, что враг на участке Горское-Золотое был ликвидирован.

Ранее в Минобороны России сообщили, что младшие командиры 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили солдат и дезертировали из зоны боевых действий.