Министр обороны Украины сообщил о прибытии РСЗО HIMARS в страну
Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!» - цитирует Резникова РИА Новости со ссылкой на его соцсети.
Ранее издание Politico сообщало о планах Пентагона отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS. Отмечалось, если это произойдет, то общее количество американских РСЗО данного типа достигнет восьми единиц.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.