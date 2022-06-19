Politico: Пентагон собирается отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS

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США планируют отправить на Украину еще четыре дальнобойных реактивным систем залпового огня M142 HIMARS. Если это произойдет, то общее количество американских РСЗО данного типа достигнет восьми единиц.

«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», - сообщает Politico со ссылкой на источники в министерстве обороны Штатов.

По данным издания, окончательное решение еще не принято. В Пентагоне взвешивают все варианты, и решение об отправке еще четырёх HIMARS пока не окончательное. Источники Politico говорят, что власти США усиленно консультируются по этому вопросу со своими союзниками. По мнению специалистов американского минобороны, их РСЗО, имеющие дальность стрельбы до 70 километров, окажутся эффективными в противодействии российской армии на Украине.

Ранее Politico также сообщало, что США планируют направить в Украину две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», восемнадцать дополнительных гаубиц, порядка тридцати шести тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и различные запчасти.