В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico: Пентагон собирается отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS

Сергей Лебедев
01:12 19.06.2022
Если это произойдет, то общее количество американских РСЗО данного типа достигнет восьми единиц.
Politico: Пентагон собирается отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS
© Фото: Sgt. Manuel Serrano, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

США планируют отправить на Украину еще четыре дальнобойных реактивным систем залпового огня M142 HIMARS. Если это произойдет, то общее количество американских РСЗО данного типа достигнет восьми единиц.

«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», - сообщает Politico со ссылкой на источники в министерстве обороны Штатов.

По данным издания, окончательное решение еще не принято. В Пентагоне взвешивают все варианты, и решение об отправке еще четырёх HIMARS пока не окончательное. Источники Politico говорят, что власти США усиленно консультируются по этому вопросу со своими союзниками. По мнению специалистов американского минобороны, их РСЗО, имеющие дальность стрельбы до 70 километров, окажутся эффективными в противодействии российской армии на Украине.

Ранее Politico также сообщало, что США планируют направить в Украину две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», восемнадцать дополнительных гаубиц, порядка тридцати шести тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и различные запчасти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:20 В стране и мире
Видео
«Тор» в Сочи: как комплексы ПВО защищали проведение Олимпиады-2014
01:12 В стране и мире
Politico: Пентагон собирается отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS
00:58 В стране и мире
Видео
Каждый дом как укрепрайон: как выглядят кварталы Северодонецка после ухода националистов
01:51 В стране и мире
Видео
«Есть люди подготовленные»: боец ЛНР рассказал об иностранных наемниках в Северодонецке
21:55 В стране и мире
МО РФ: участникам украинских съемок о «разрушенных ВС РФ домах в Николаеве» заплатили по $25
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.