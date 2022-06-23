В стране и мире Глава ЛНР заявил, что кольцо вокруг Лисичанска будет замкнуто в ближайшие два-три дня Игнат Далакян Пасечник добавил, что Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов. © Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Силы Луганской Народной Республики замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью газете «Комсомольская правда». «Исходя из тех же докладов, в ближайшие два-три дня полностью замкнется кольцо вокруг Лисичанска. Я не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но надеюсь Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов», - сказал Пасечник в интервью. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал «Звезде», как идет окружение Лисичанска. По словам офицера, противник еще пытается использовать какие-то грунтовые дороги, но в ближайшее время украинские войска в Лисичанске окажутся в полном окружении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика