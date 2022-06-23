В ЛНР заявили о перекрытии трасс для отступления украинской группировки из Лисичанска

По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, противник еще пытается использовать какие-то грунтовые дороги. Но в ближайшее время украинские войска в Лисичанске окажутся в полном окружении.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал «Звезде», как идет окружение Лисичанска.

«Сейчас Лисичанск находится в оперативном окружении. И недалек тот час, когда это оперативное окружение уже станет не оперативным, настоящим физическим окружением. Уже перекрыты трассы для отступления», - заявил Марочко.

По его словам, противник еще пытается использовать какие-то грунтовые дороги. Но, как отметил Андрей Марочко, в ближайшее время украинская группировка, которая находится в Лисичанске и Северодонецке, окажется в полном окружении.

Также офицер Народной милиции ЛНР рассказал об успехах зачистки котла Горское-Золотое, отметив поражающие темпы наступления российских и республиканских войск.