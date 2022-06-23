Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и Россией

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не станет блокировать сообщение между Калининградом и остальной Россией. По его словам, цель ограничения транспортировок состоит в том, чтобы избежать провоза товаров в обход санкций.

«Ситуация с Калининградом – это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – пояснил он.

Он выступил с этим заявлением в Брюсселе в четверг, как передает ТАСС.

Ранее представители Калининграда заявили, что запрет транзита через Литву не является законным, и одним из способов решения проблемы станет внесение изменений в санкционные документы.