Пасечник заявил, что в ЛНР рассчитывают взять под контроль промзону в Северодонецке в скором времени

Пасечник надеется, что в ближайшее время промзона будет освобождена.

© Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency Globallookpress

Промзона в Северодонецке может быть взята силами Луганской Народной Республики под контроль в ближайшее время. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью газете «Комсомольская правда».

«На сегодняшний день подразделения Луганской народной милиции продолжают бои за промзону завода "Азот", расположенного в городе Северодонецке. По тем докладам, которые поступают в мой адрес, мы надеемся, что в ближайшее время промзона будет освобождена», - сказал он в интервью.

Ранее посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник заявлял, что около 20 мирных жителей эвакуировались с территории завода «Азот». Жители ЛНР выбрались из убежищ промзоны, в которых скрывались последние недели.