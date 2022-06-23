Шойгу пригласил Казахстан на форум «Армия» и конференцию по безопасности

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым пригласил его посетить Международный военно-технический форум «Армия», который ежегодно проходит на территории подмосковного парка «Патриот», и Московскую конференцию по безопасности.

«Пользуясь случаем, приглашаю в августе коллег на традиционные мероприятия - Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия-2022"», - сказал он.

Шойгу оценил работоспособность и эффективность российских военных полигонов в Казахстане, на которых проходят испытания современного вооружения и техники.

Глава российского военного ведомства напомнил о новом договоре о развитии военного сотрудничества двух стран и совершенствовании единой системы ПВО.

Шойгу отметил, что это первый визит Жаксылыкова в Россию в качестве министра обороны, и пожелал успехов на новом посту. Он также высоко оценил взаимодействие с казахстанскими коллегами, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов