Шойгу заявил, что Россия и Казахстан совершенствуют единую систему ПВО двух стран

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о совершенствовании единой региональной системы ПВО России и Казахстана, а также о развивающемся военно-техническом сотрудничестве двух стран. Об этом сообщил глава российского военного ведомства на встрече со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым на встрече в Москве.

«Вступил в силу новый договор о развитии военного сотрудничества, который определил актуальные направления взаимодействия наших министерств. Ключевые - это, конечно, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учебы», - сказал он.

Шойгу отметил, что это первый визит Жаксылыкова в Россию в качестве министра обороны, и пожелал успехов на новом посту. Российский министр обороны добавил, что сейчас в Вооруженных силах Казахстана проходят реформы, и выразил уверенность, что его коллега справится с возложенными на него обязанностями. Он также высоко оценил взаимодействие с казахстанскими коллегами, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, и заявил, что в МО РФ рассматривают Казахстан в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России. Между тем Шойгу отметил, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться.

Кроме того, Шойгу пригласил Жаксылыкова посетить Международный военно-технический форум «Армия», который ежегодно проходит на территории подмосковного парка «Патриот» и Московскую конференцию по безопасности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов