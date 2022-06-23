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Конкурс «Евровидение-2023» состоится не на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского вещательного союза.



Европейский вещательный союз сообщает, что «с сожалением» принял решение перенести проведение «Евровидения-2023» в другую страну.

«Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность и безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать немедленно в принимающей стране», - говорится в сообщении организации.

Также в заявлении сказано, что продолжаются дискуссии о поиске подходящего места для проведения конкурса в следующем году.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «Евровидение» в 2023 году должно состояться на Украине, несмотря на заявление организаторов. Британский политик также подчеркнул, что сейчас Киев выглядит «намного оживленнее», чем ранее.