Шойгу высоко оценил взаимодействие между Россией и Казахстаном

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил взаимодействие между РФ и Казахстаном. В ходе встречи с казахстанским министром обороны Русланом Жаксылыковым в Москве Шойгу отметил, что Казахстан является важнейшим стратегическим партнером России.

«Рассматриваем вашу страну в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России. Исходя из этого выстраиваем взаимодействие в военной сфере, что является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе», - заявил Шойгу.

Ранее Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве назвал Белоруссию важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником России. По словам Шойгу, сейчас военное сотрудничество Москвы и Минска развивается в условиях давления западных стран, необъявленной войны против России и Белоруссии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов