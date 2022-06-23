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FT: ФРГ опасается прекращения поставок газа из России по «Северному потоку»

Елизавета Потейчук
10:29 23.06.2022
Как отметили в правительстве ФРГ, сообщает газета, такая ситуация может спровоцировать зимой энергетический кризис в стране.
FT: ФРГ опасается прекращения поставок газа из России по «Северному потоку»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Власти Германии опасаются, что Россия под предлогом летних ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» полностью прекратит поставки голубого топлива. По прогнозам представителей правительства ФРГ, данная обстановка может спровоцировать зимой энергетический кризис в стране.

«Чиновники опасаются, что "Газпром" может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», - сообщает газета Financial Times.

Ранее Министерство экономики и защиты климата ФРГ предложило начать работу по ликвидации газовой сети. При этом ранее в Германии планировали сохранить газопроводы и перейти на углеродно-нейтральные виды топлива, такие как водород, биогаз и синтетический метан.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия предпринимает усилия, чтобы как можно быстрее отказаться от российского газа. В то же время ФРГ согласилась следовать новой схеме оплаты российского газа, потому поставки в эту страну продолжатся. 

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