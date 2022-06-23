Члены ОНФ и журналисты попали под обстрел при раздаче гумпомощи под Северодонецком

Члены Народного фронта и журналисты попали под обстрел при раздаче гумпомощи под Северодонецком

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Во время раздач гуманитарной помощи военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики члены Народного фронта и журналисты попали под обстрел. Как сообщила руководитель представительства Народного фронта в Луганской Народной республике Анна Еременко, в результате обстрела никто не пострадал.

«Во время непосредственной передачи груза, собранного А.Коцем для артиллерийского дивизиона, начался минометный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручен. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск», - заявила Анна Еременко.

В мае съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинской армии под Докучаевском в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников в результате происшествия получили осколочные ранения ног и спины.