Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском

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Съемочная группа военного корреспондента телеканала RT попала под ракетный обстрел украинской армии под Докучаевском в Донецкой Народной республике. Отмечается, что операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников в результате происшествия получили осколочные ранения ног и спины. На данный момент журналистов доставляют в больницу.

«Сам Валентин не пострадал», - говорится в сообщении RT в Telegram.

Ранее в конце марта, корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев рассказал, что попал под обстрел в окрестностях города Рубежное в Луганской Народной Республике. Всего возле территории храма произошло шесть выстрелов, но, к счастью, никто серьезно не пострадал.