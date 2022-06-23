Глава РФС заявил, что союз не исключат из ФИФА

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Российский футбольный союз, скорее всего, не будет исключен из Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил глава РФС Александр Дюков, выразив надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время.

«До исключения РФС из ФИФА не дойдет. Диалог с ФИФА есть. Само решение об отстранении стало для нас неожиданным. Хотим получить в ближайшее время разъяснения по этому поводу. Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится», - заявил Дюков журналистам.

В мае в союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявили, что российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон-2022/23. Кроме этого, UEFA признал заявку России на проведение Чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов неприемлемой.