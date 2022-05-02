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UEFA исключил российские футбольные клубы из еврокубков сезона 2022/23

Виктория Ивашечкина
20:14 02.05.2022
Кроме этого, Союз европейских ассоциаций признал заявку РФ на проведение ЧЕ 2028 и 2032 годов неприемлимой.
UEFA исключил российские футбольные клубы из еврокубков сезона 2022/23
© Фото: Konstantin Evdokimov, Unsplash
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявили, что российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон-2022/23. Кроме этого, UEFA признал заявку России на проведение Чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов неприемлемой.

Уточняется, что в таблице коэффициентов УЕФА РФ будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую страна набрала за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла.

В конце февраля, на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Так, мужская сборная России должна была играть за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская сборная России должна была участвовать в чемпионате Европы в Англии.

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