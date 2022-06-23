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Замминистра финансов назвал «ядерной бомбой» санкции против РФ

Алексей Курильченко
16:39 23.06.2022
По словам Алексей Моисеева, Западу не удалось «разворотить в клочья» российскую финсистему.
Замминистра финансов назвал «ядерной бомбой» санкции против РФ
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Мощь антироссийских санкций можно сравнить с «финансовой ядерной бомбой». Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Однако он отметил, что планы «разворотить» финансовую систему РФ Западу реализовать не удалось.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба - в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия. И, конечно, это заставило нас реагировать... удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает... Понятно, что план был разворотить в клочья нашу финансовую систему, но не получилось», - заявил Моисеев на круглом столе думского комитета по финансовому рынку.

Замминистра отметил, что в закрытии западных финансовых рынков есть и положительные стороны - это позволит создать в России независимый рынок.

«В этом есть и плюс, нет худа без добра. То, что они закрылись, - это говорит о том, что мы сейчас неизбежно получим, может быть, первый серьезный шанс с начала 1990-х годов построить суверенный финансовый рынок, который не будет зависеть от Запада не в плане транзакций, а в плане источников финансирования», - отметил Моисеев.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt согласились со словами президента России Владимира Путина о провале санкций против России. Президент России подчеркнул, что санкции больше ударили по самому Западу. Большинство читателей издания согласились с этим мнением.

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