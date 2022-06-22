Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России

Данный закон защищает отечественные компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от уголовной и административной ответственности.

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Сенаторы Совета Федерации в рамках заседания одобрили закон, который предусматривает защиту лиц, ввозящих в страну товары путем параллельного импорта, то есть без согласия правообладателей.

Согласно инициативе, использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Соответственно, данный закон защищает отечественные компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от уголовной и административной ответственности, сообщает ТАСС.

Напомним, вчера Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон о параллельном импорте. До этого в Минпромторге отмечали, что список товаров, разрешенных для параллельного импорта, будет корректироваться. Какие-то бренды добавят в перечень, другие - исключат.