Bloomberg: ФРГ прекратит импорт нефти из России до конца года

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Власти Германии планируют отказаться от поставок нефтепродуктов из России до конца текущего года, даже в случае отказа Евросоюза от эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве.

Как отмечается, Берлин серьезно настроен добиться отказа от российских нефтепродуктов как часть ограничений Евросоюза в ответ на спецоперацию на Украине. В правительстве Германии не сомневаются, что смогут решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев.

По данным агентства, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Нидерландов, а также на встрече с эмиром Катара.

Ранее в Германии сообщили, что дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России. Глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что страна уже нашла альтернативных поставщиков газа, однако не привел подробностей по этому вопросу.