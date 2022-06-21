Reuters: власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против золота из РФ

Отмечается, что после саммита 23-24 июня лидеры стран Евросоюза намерены продолжить работу над санкционными пакетами.

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Власти Европейского союза рассматривают возможность введения санкций против российского золота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (антироссийских санкций - прим. ред.) является золото», - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает RT, что саммита 23-24 июня лидеры стран Евросоюза намерены продолжить работу над санкционными пакетами, «в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода».

Ранее бывший дипломат Соединенных Штатов выразил мнение, что санкции против Российской Федерации вряд ли считаются Западом как имеющие оглушительный успех. Бывший американский посол Пикеринг назвал санкции «вспомогательными действиями», добавив, что для эффекта от них необходимо достаточно времени.