МИД РФ: США подпитывают конфликт на Украине, вербуя и направляя туда своих граждан

Мария Захарова заявила, что, по сведениям американских СМИ, готовность помочь киевскому режиму в боевых действиях выразило около 20 тысяч американцев. При этом, по этим же данным, украинские дипломаты зарегистрировали более 6 000 заявок.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Соединенные Штаты Америки стремятся подпитывать конфликт на Украине, вербуя и направляя туда своих граждан.

Об этом на сайте МИД РФ высказалась официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Она подняла вопрос вербовки украинским посольством в Вашингтоне граждан США для участия в боевых действиях.

«Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив - стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России», - заметила Захарова.

Мария Захарова заявила, что, по сведениям американских СМИ, готовность помочь киевскому режиму в боевых действиях выразило около 20 тысяч американцев. При этом, по этим же данным, украинские дипломаты зарегистрировали более 6 000 заявок.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле тщательно фиксируют использование полученных Украиной вооружений.