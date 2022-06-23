В МИД РФ рассказали о попытках Запада нарушить авиасообщение между Россией и Турцией

Однако, турецкая сторона, как отметил дипломат, продолжает сотрудничать с Россией «в гармонии со своими национальными интересами».

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В МИД России рассказали, что западные страны хотят нарушить авиасообщение между Россией и Турцией. Однако в МИД обеих стран прилагают усилия для недопущения его разрыва. Об этом рассказал директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию», - сообщил он в интервью ТАСС.

Высокопоставленный дипломат отметил способность турецких коллег противостоять внешнему давлению.

«Несмотря на жесткий внешний натиск, турецкие коллеги устояли, продолжают сотрудничать с Россией в гармонии со своими национальными интересами. Конечно, это касается и туризма, который остается в двусторонних делах одним из наиболее значимых и заметных направлений», - добавил глава одного из департаментов МИД РФ.

Он также сообщил об удовлетворенности «обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха» и сказал, что этот вопрос находится под особым контролем.

Ранее в МИД России заявили, что США не разрешили прилет российского спецрейса для вывоза сотрудников загранучреждений. В официальном заявлении было сказано, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России».