В МИД заявили, что США не разрешили прилет спецрейса РФ для вывоза сотрудников загранучреждений

В МИД РФ заявили, что американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии.

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Соединенные Штаты не разрешили прилет спецрейса Российской Федерации для вывоза сотрудников загранучреждений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», - говорится в заявлении МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Сообщается, что подобное поведение властей США без ответа не останется.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о предусмотренной эвакуации дипломатов из недружественных стран. Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в определенных странах, где была замечена повышенная активность русофобских настроений, власти приняли меры для безопасности сотрудников российских загранучреждений.