На Саур-Могиле в ДНР почтили память павших в Великой Отечественной войне

В честь героев зажгли 10 тысяч свечей и выложили картину с изображением мемориала советскому солдату, рядом с инсталляцией - надпись «Мы помним».

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На кургане Саур-Могила в ДНР почтили память героев Великой Отечественной войны. Участие в акции «Свеча памяти» принял народный артист России Николай Басков. Мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби 22 июня - годовщине начала Великой Отечественной войны. В 4 часа утра певец и многочисленные добровольцы вместе исполнили песню «Священная война».

Сам Басков признался, что для него участие в подобной акции - не пустой звук, так как он вырос в семье военных и всегда с глубоким уважением относился к защитникам своей Родины. Певец отметил, что рад был оказаться на Саур-Могиле, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на войне.

«Для меня слово "патриотизм" и "любовь к Родине" реально не пустые слова. Пока жива память, у нас есть будущее», - сказал исполнитель.

«Священная война» была выбрана не случайно - в годы Великой Отечественной именно эта песня объединила все народы СССР в борьбе с нацистами. В честь павших участвующие в акции волонтеры зажгли 10 тысяч свечей и выложили картину с изображением мемориала советскому солдату. Рядом с инсталляцией - надпись «Мы помним».

Ранее в Новокузнецке зажгли более 8 000 свечей в память о павших в годы ВОВ. Инсталляция заняла около 120 квадратных метров. Боевой самолет в качестве символа был выбран не случайно - треть штурмовиков, выпущенных промышленностью страны, были одеты в крепкую броню КМК.