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В Новокузнецке зажгли более 8000 свечей в память о павших в годы ВОВ

Елизавета Потейчук
09:31 22.06.2022
Жители города создали из свечей инсталляцию самолета ИЛ-2 размером в 120 «квадратов».
© Видео: Ксения Логинова, Вконтакте © Фото: Ксения Логинова, Вконтакте
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В ночь с 21 на 22 июня город Новокузнецк присоединился к общенациональной акции «Свеча памяти». Жители города зажгли 8100 свечей и создали из них образ штурмовика ИЛ-2 в рамках акции «Огненные картины войны». Инсталляция заняла около 120 квадратных метров.

«Боевой самолет в качестве символа Победы выбран в этом году неслучайно: треть самолетов-штурмовиков, выпущенных промышленностью страны, были одеты в крепкую броню КМК», - объяснил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов у себя в Telegram.

Напомним, в парке Победы Нижнего Новгорода в честь Дня памяти и скорби появилось изображение легендарного танка Т-34 и надпись «Все для Победы! Нижний помнит». Картину из тысяч свечей посвятили вкладу региона в Великую Победу. Символ Победы - легендарный танк Т-34 - выпускался на заводе «Красное Сормово».

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