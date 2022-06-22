В Новокузнецке зажгли более 8000 свечей в память о павших в годы ВОВ

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В ночь с 21 на 22 июня город Новокузнецк присоединился к общенациональной акции «Свеча памяти». Жители города зажгли 8100 свечей и создали из них образ штурмовика ИЛ-2 в рамках акции «Огненные картины войны». Инсталляция заняла около 120 квадратных метров.

«Боевой самолет в качестве символа Победы выбран в этом году неслучайно: треть самолетов-штурмовиков, выпущенных промышленностью страны, были одеты в крепкую броню КМК», - объяснил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов у себя в Telegram.

Напомним, в парке Победы Нижнего Новгорода в честь Дня памяти и скорби появилось изображение легендарного танка Т-34 и надпись «Все для Победы! Нижний помнит». Картину из тысяч свечей посвятили вкладу региона в Великую Победу. Символ Победы - легендарный танк Т-34 - выпускался на заводе «Красное Сормово».