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Канада начала искать пути для отправки ФРГ оборудования для «Северного потока»

Елизавета Потейчук
07:57 22.06.2022
В настоящее время оборудование находится в ремонте в Канаде.
Канада начала искать пути для отправки ФРГ оборудования для «Северного потока»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что власти страны ведут переговоры с правительством Германии для поиска пути по доставке оборудования для газопровода "Северный поток". На данный момент оборудование находится в ремонте в Канаде.

«Мы ведем переговоры с Германией. Могут быть разные варианты, которые мы можем рассмотреть», - цитирует Bloomberg слова министра.

Уилкинсон указал, что для Канады в данном вопросе «важно уважать санкции», которые были введены Оттавой в адрес России, однако «целью этих ограничений никогда не было причинение значительного вреда Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников».

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спрогнозировала, что в случае, если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса, то Европа, вероятно, заменит поставки газа по трубопроводу «Северный поток».

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