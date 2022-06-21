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Глава ЕК предложила снизить температуру в домах для замещения поставок газа по «Северному потоку»

Елизавета Потейчук
10:40 21.06.2022
До этого председатель ЕК заявила, что страны ЕС планируют отказаться от 90% импорта нефтепродуктов из России до конца года.
Глава ЕК предложила снизить температуру в домах для замещения поставок газа по «Северному потоку»
© Фото: Stephan Schulz, imagebroker, Globallookpress
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спрогнозировала, что в случае, если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса, то Европа, вероятно, заменит поставки газа по трубопроводу «Северный поток». Так глава ЕК прокомментировала энергетический кризис в Европе.

«Важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или изменим температуру кондиционера, Европа заменит все поставки по “Северному потоку”», - цитирует газета Diario слова фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что страны Евросоюза планируют отказаться от 90% импорта нефтепродуктов из России до конца этого года. Вместе с тем до этого в европейских источниках появилась информация о том, что страны ЕС пришли к соглашению об отказе к концу года от танкерных поставок российских нефтепродуктов в Европу, отложив запрет на импорт трубопроводной нефти.

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